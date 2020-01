La fiducia degli orafi valenzani sostenuta dal trend che spinge il settore

VICENZA - Oggi, 17 gennaio, si alza il sipario su VicenzaOro, ovvero la fiera della gioielleria che si svolge a Vicenza, alla quale Valenza guarda sempre con grande attenzione, tanto più in tempi recenti quando, come dicono gli esperti, questo è diventato il principale evento europeo del settore, primato che era di Basilea finché la città svizzera non ha deciso di prestare attenzione, soprattutto, all’orologeria. Il sindaco Gianluca Barbero taglierà il nastro: mai era successo che succedesse con una autorità valenzana.

Valenza, che la fiera non ce l’ha più da qualche anno (le ultime esperienze sono state ... in trasferta sul Lago Maggiore e nell’Albese), guarda con attenzione alla kermesse veneta, alla quale sono invitati buyer ed esperti da vari paesi del mondo.

È indubbiamente un’occasione per stipulare contratti ma anche, più semplicemente, per mettere in mostra il meglio delle nuove collezioni, nella speranza di diventare non solo appetibili ma anche competitivi su mercati consolidati ed emergenti.