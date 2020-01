"Perché di periferie e povertà non ne parla più nessuno?"

ALESSANDRIA - «Dobbiamo cercare di capire chi vogliamo rappresentare»: Daniele Viotti, ex europarlamentare del Pd, sulla sinistra - e sui suoi leader - si è sempre interrogato. Cercando di trovare risposte che andassero oltre le beghe di partito.

Viotti, come nasce l’idea dei podcast “Sx - La sinistra spiegata”? "Non è una novità, provare a raccontarci. Ma tramite questo strumento nessuno l’aveva fatto: così, ho programmato 8 puntate su temi come periferie, lavoro, Europa, diritti sociali (già pubblicate, ndr), informazione, povertà e immigrazione (l’ultima non la rivelo: sorpresa). C’è bisogno di riorientare l’azione guardando il panorama complessivo e chi vogliamo rappresentare".

