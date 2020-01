“Un elefante nella stanza”: al Laboratorio Sociale il concerto di Ivan Talarico

ALESSANDRIA - Venerdì 17 gennaio ricominciano gli appuntamenti al Laboratorio Sociale di via Piave. Protagonista della serata, Ivan Talarico con il concerto acustico Un elefante nella stanza. Cantautore e poeta, Talarico unisce il linguaggio della canzone alla poesia, al teatro e al gioco. Apparentemente serissimo, è protagonista di una performance che fa ridere nonostante le sue intenzioni.



Un elefante nella stanza è il titolo del suo ultimo disco, uscito a maggio per l’etichetta Folkificio, le cui canzoni saranno eseguite insieme ai brani che da anni porta in concerto in tutta Italia, con la sua chitarra, tra teatri, locali, librerie, case. Sono “canzoni leggere come nuvole in un giorno di pioggia”, che affrontano con determinazione, poesia e ironia la realtà che ci circonda e ci invade, passando dall’incomprensione (di coppia, ma anche con gli altri e soprattutto con se stessi) all’impossibilità di vivere senza paure, dalla natura effimera e volubile dell’amore al fallimento degli ideali, alla consolazione delle piccole cose.

Apertura porte alle 19,30, con aperitivo a buffet, inizio concerto alle 21. Ingresso 5 euro.

No prevendite, no prenotazioni., biglietti acquistabili il giorno stesso a partire dalle 19,30 presso il Laboratorio Sociale in via Piave 63.