‘Volta’, fotovoltaico rotto. La Provincia non ha 8mila euro per ripararlo

ALESSANDRIA - Un impianto fotovoltaico da 120 kilowatt/ora che non funziona a regime, «ma l’ente non ha fondi per ripararlo». I pannelli sul tetto dell’istituto tecnico ‘Volta’ di Alessandria erano stati installati nel 2011: hanno fornito energia elettrica per qualche anno, fino al 2016, quando si è però rotto uno dei quattro “inverter” (apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita e di variarne i parametri di ampiezza e frequenza, fonte Wikipedia).

La riparazione o sostituzione costerebbe circa 8mila euro più Iva. «Somma attualmente non disponibile a bilancio - spiegano gli uffici tecnici della Provincia, proprietaria dell’immobile scolastico - Per recuperare l’investimento occorrerebbero tre o quattro anni di pieno funzionamento».