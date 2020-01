Centro di Alessandria senza veicoli a motore. Sei favorevole o contrario?

ALESSANDRIA - Lo smog, i nuovi provvedimenti viabili in piazza Santa Maria di Castello e il piano urbano di mobilità sostenibile hanno portato alla ribalta con prepotenza il tema del traffico nel centro di Alessandria. RadioGold, Il Piccolo e AlessandriaNews (Gruppo Soged) hanno perciò deciso di approfondire sotto vari aspetti questo tema. Attraverso un percorso condiviso, arricchito da futuri approfondimenti, iniziamo col proporvi un sondaggio. Cominciamo col chiedervi se siete a favore o contro la chiusura al traffico di una vasta area del centro di Alessandria. Nella cartina abbiamo ricreato una zona pedonale allargata all'interno della quale potranno accedere solo i residenti e le categorie già esentate nell’ordinanza antismog (mezzi di soccorso, veicoli delle forze di polizia, mezzi pubblici, ecc.). Il carico e scarico delle merci lo abbiamo immaginato, come per altre città, solo in alcune finestre orarie della giornata. Esprimete il vostro voto.