Eterna Novi: Malnate cede al tiebreak

NOVI LIGURE - Il rientro di Moro e Repetto cambia le carte in tavola: serve il quinto set per piegare la resistenza di uno Yaka Volley mai domo nonostante il doppio svantaggio in termini di set, ma soprattutto per tutta la gara si vede una squadra in grado di lottare senza sfigurare con qualsiasi avversario.

Novi incassa la vittoria, ma anche a Malnate devono andare gli applausi: nel 3-2 (29-27 16-25 30-28 22-25 15-11) i lombardi sono bravissimi a rimontare dopo il colpo psicologico di perdere due volte ai vantaggi un set avendo avuto l'opportunità di chiuderlo a proprio favore e così arrivano secondo e quarto parziale, 25-16 e 25-22 nettamente. Nel tiebreak si lotta punto a punto: Novi avrebbe già la palla per chiudere sul 14-10 ma l'attacco di Malnate non sbaglia. Sulla battuta dei lombardi lo schema dei padroni di casa libera alla schiacciata Volpara, la difesa tocca ma il pallone si impenna e ricade beffardo ben oltre la linea di fondo del campo dove nessuno arriva per un recupero disperato.

Il punto guadagnato serve comunque parecchio alla classifica degli ospiti che rimangono due lunghezze sopra Ciriè e tre proprio sopra Novi, che nella prossima gara affronterà in trasferta domenica alle 18 Sant'Anna Torino terz'ultimo, a quota 8.