Tragedia aerea a Moncalvo, si schianta in piazza un ultraleggero

MONCALVO (At) - Tragedia a Moncalvo questo pomeriggio, sabato 18 gennaio. Circa alle 16.30 un aeroplano ultraleggero si è schiantato al suolo in piazza Carlo Alberto. Morto presumibilmente nell'impatto il pilota, il settantenne moncalvese Lino Frigo, ex ferroviere. Lo schianto è avvenuto con la piazza sgombra da auto, per questo, fortunatamente, non si sono registrati altri feriti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti la Polizia Locale, il 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Frigo, che potrebbe essere stato vittima di un malore durante il volo, lascia il figlio Walter.