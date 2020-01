Tragedia in via Parma, muore cinquantenne

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Il corpo dell'uomo si trova all'interno del parcheggio di via Parma: sul posto si trovano carabinieri, Municipale e il sostituto procuratore.

Tragedia poco fa in via Parma.

Un cinquantenne di Alessandria è morto dopo una caduta avvenuta da considerevole altezza: non è ancora chiaro se l’uomo sia precipitato dal settimo piano di un palazzo oppure mentre si trovava all’interno del parcheggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Non si conoscono al momento altri particolari.

Seguono aggiornamenti.