Derthona, 1-1 a Canelli: il punto è prezioso

CANELLI - Un punto prezioso, che consente di mantenere il primato condiviso alla luce dell'identico risultato ottenuto dal Saluzzo, contro il Chisola. Canelli-Derthona termina 1-1, con le squadre che dividono la posta al termine di una gara bella e ricca di emozioni.

Partono meglio i padroni di casa allenati da Stefano Raimondi, che creano due grandi occasioni con Alfiero e che poi trovano la rete del vantaggio grazie a Redi, bravo a finalizzare una bella azione corale. Il Derthona, però, ha la fortuna e la bravura di reagire immediatamente e alla mezzora Palazzo viene atterrato in area da Noury, con il direttore di gara che indica la massima punizione: dal dischetto va Soumah, che batte Zeggio per l'1-1.

Nella ripresa la prestazione dei 'leoni' sale di livello e la chance più nitida capita sui piedi di Manasiev, che però non inquadra la porta. Soumah viene poi espulso per doppia ammonizione, il Canelli ci prova nella porzione conclusiva di match, ma nonostante un tentativo di Bosco il punteggio non cambia più.

“Risultato giusto – ammette il ds Luca Sacco – siamo partiti troppo timidi, ma poi la squadra è cresciuta, evidenziando carattere e determinazione. Si tratta di un punto prezioso, contro una grande squadra, siamo felici di restare al comando e abbiamo grandi motivazioni pensando alla seconda parte del torneo”



Canelli – Hsl Derthona 1-1

Reti: pt 28' Redi, 30' rig. Soumah

Canelli: Zeggio, Prizio, Lumello, Acosta, Bordone, Alfiero, Celeste, Redi, Cornero (23' st Bosco), Noury, Raimondo. All.: Raimondi

Hsl Derthona: Teti, Cattaneo, Mazzocca, Palazzo (25' st Maione), Magnè, Grillo, Fiore, Soumah, Merlano, Russo (11' st Spoto), Manasiev (36' st Bardone). All.: Pellegrini

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Gatto e Marinoni)

Note: espulso Soumah (D) al 35' st per doppia ammonizione. Ammoniti Acosta, Lumello, Grillo e Cattaneo