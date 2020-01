Martini traghettatore a tempo

Marco Martini ha diretto la seduta di questa mattina alla Michelin, la prima del 'dopo Scazzola'. Sarà ancora lui ad essere il responsabile anche nella prossima? L'annuncio, sul sito ufficiale della società, che la squadra si allenerà domani alle 15, alla Michelin, non aggiunge alcuna precisazione su chi sarà il tecnico. Di certo, nelle ultime ore, prende sempre più quota la scelta di individuare un sostituto e non, invece, optare per una soluzione interna fino a fine campionato.

Il nodo è proprio questo: un traghettatore, per quattro mesi o poco più o, meglio, la persona a cui affidare la prossima stagione, quella in cui gli obiettivi si dovrebbero alzare in maniera decisa? La seconda opzione è auspicabile, anche alla luce dei movimenti già effettuati in questa sessione di mecato (Di Quinzio ed Eleuteri) e quelli imminenti, un attaccante (Martignago, Costantino) e un difensore: il girone di ritorno servirà a modellare meglio il gruppo, valutando poi gli innesti estivi.

Come sempre accade quando l'Alessandria cambia in panchina, ai Grigi viene avvicinato il nome di Tonino Asta. "In passato ci sono stati contatti, che poi non si sono concretizzati - spiega l'ex granata, raggiunto telefonicamente - Ed è nota il rapporto di conoscenza e di stima verso il presidente Luca Di Masi e la sua famiglia. Ma se altre volte c'era stato anche solo un colloquio, in queste ore non ho ricevuto alcuna chiamata dal ds e dalla società grigia". Non ci sono conferme neppure per Michele Pazienza, che ritroverebbe Di Quinzio allenato nelle 20 gare sulla panchina del Pisa, stagione 2017 - 2018, mentre l'anno scorso è rimasto solo 7 partite alla guida del Siracusa ed è fermo da novembre 2018.