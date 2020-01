Ai Mercoledì del Conservatorio il talento della chitarra

ALESSANDRIA – Per il nuovo appuntamento dei Mercoledì del Conservatorio, il 22 gennaio alle 17 all'Auditorium Pittaluga di via Parma Sante Mileti alla chitarra si esibirà su musiche di Froberger, Bach, Aguado e José. Nel 2014 Mileti è stato selezionato dal Comitato scientifico del 19° Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria per parteciparvi come giovane talento, per «le spiccate doti di interprete e un pregevole talento che lo pone in primo piano come giovane promessa della chitarra». Attualmente frequenta il Biennio di II livello presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria nella classe del maestro Frédéric Zigante.

L’entrata è libera e ogni contributo finanziario permetterà di sostenere progetti, master e attribuire borse di studio agli allievi meritevoli.

Il Conservatorio segnala anche l'avvio dei prossimi corsi: dal 28 gennaio (scadenza iscrizioni 25 gennaio) Viola da gamba con Marco Casonato, il 12 e 13 febbraio (scadenza iscrizioni 5 febbraio) Masterclass di chitarre, compositori e nuova musica con Elena Casoli, il 26 e 27 febbraio (scadenza iscrizioni 17 febbraio) Concertazione, stile, interpretazione e aspetti compositivi nel repertorio cameristico strumentale e vocale con Paul Mägi.