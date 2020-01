Intensi controlli in centro: 102 identificati

ALESSANDRIA - Si sono intensificate nei giorni scorsi le attività di controllo del territorio disposte dalla Questura di Alessandria. Il fine la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Martedì 7, venerdì 10 e dal giorno di lunedì 13 a sabato 18 gennaio scorsi, sono stati effettuati servizi straordinari, predisposti al fine di intensificare le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità diffusa e predatoria nonché di atti vandalici che si sono verificati in centro e in particolare nelle aree di piazzale Berlinguer, piazza della Libertà, piazza Garibaldi e nella zona della stazione ferroviaria. In modo particolare nell’area del parcheggio di Piazzale Berlinguer e in quella antistante l’Ospedale, non si è rilevato alcuna presenza di parcheggiatori abusivi e molesti.

Le attività sono state coordinate da personale della Questura di Alessandria, e hanno coinvolto personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale oltre che la Polizia Ferroviaria di Alessandria e il Reparto Prevenzione Crimine.

Complessivamente, nelle otto giornate, sono state identificate 102 persone, di cui 56 stranieri e 35 con precedenti di polizia e penali. Sono stati controllati, inoltre, 10 veicoli ed elevata 1 contestazione al Codice della Strada.

I controlli proseguiranno, con sistematicità, nelle prossime settimane.