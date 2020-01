Miur, 133 milioni per la sicurezza delle scuole

ALESSANDRIA - Sono in arrivo 133mila euro dal Miur per le verifiche su solai e controsoffitti degli edifici scolastici alessandrini: questo, grazie alla partecipazione del Comune a un bando del Ministero negli ultimi mesi dello scorso anno.

Le domande sono state valutate in base alle caratteristiche costruttive degli edifici, all’età dell’immobile e alla capienza e ne sono state finanziate, in prima battuta, 19: assegnati 7mila euro di contributo per ciascuna struttura, per un totale di 133mila euro. In tempi brevi si procederà all’avvio delle indagini e alle prove di carico.

Interessate le scuole ‘Manzoni-De Amicis’, ‘Carducci’, ‘Zanzi’, ‘Cavour’, ‘Alfieri’ di Valle San Bartolomeo , ‘Vochieri’, ‘Bovio’, ‘Alfieri’ di Spinetta Marengo (scuola secondaria di primo grado), ‘Montanari’ di Castelceriolo, ‘Caretta’, ‘Spinetta Marengo’, ‘Vivaldi’, ‘Manzoni’ di San Michele (infanzia e primaria), ‘Santorre di Santarosa’, ‘Maldini’ di Mandrogne (infanzia e primaria), ‘Mary Poppins’ (infanzia), ‘Straneo’ (scuola secondaria di primo grado), ‘Vittorino da Feltre’ di Valmadonna, ‘Comprensorio’ di via Nenni (infanzia e primaria) e ‘Campi’ (infanzia).