Bufera in Comune, indagato vice sindaco

GAVI - Bufera in municipio a Gavi. Il vice sindaco, Nicoletta Albano è sotto indagine per concussione.

I Carabinieri di Novi Ligure hanno fatto irruzione questa mattina in Comune, in via Mameli, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Alessandria. Una volta all’interno del palazzo cuore della vita politica di Gavi i militari hanno effettuato numerose perquisizioni al termine delle quali si sono portati via documenti e apparati informatici e telefonici che sarebbero stati ritenuti interessanti al fine delle indagini. Blitz anche nell’abitazione del vice sindaco.

Cosa sta succedendo? La vicenda sembrerebbe collegata alle voci secondo le quali il vice sindaco stesse premendo per costringere il primo cittadino (Rita Semino, 86 anni) a dimettersi per poter subentrare al suo posto. Chiacchiere? Se ne parlò già in occasione del consiglio comunale del 30 dicembre scorso, quando consiglieri dell’opposizione chiesero conto alla Albano di questi mormorii. Il vice sindaco negò, attribuendo quelle notizie a una sorta di boutade senza alcun fondamento.

Ora l’inchiesta, coordinata dalla Procura, chiarirà i fatti.