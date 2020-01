"A maggio il nuovo Cangiassi. Un orgoglio restituirlo alla città"

ALESSANDRIA - Manca solo l’ultimo via libera da parte dell’amministrazione, ma adesso si può dire: lo storico bar Cangiassi, ai giardini pubblici, riaprirà.

L’inaugurazione - se tutto andrà come deve - dovrebbe avvenire nel mese di maggio e l’imprenditore che ha deciso di scommettere su quello che, fino agli anni Ottanta, è stato un classico punto di ritrovo della ‘Alessandria bene’, per poi decadere nel degrado e nell’abbandono nell’ultimo ventennio, è Luigi Barberis. Che di professione fa (anche) il barman e ha già una serie di locali sparsi tra Alessandria, Acqui Terme e presto Milano, oltre a varie consulenze in tema di ‘beverage’. "Vorrei fare là quello che negli altri miei locali è impossibile", racconta.

Sul giornale oggi in edicola l'intervista completa.