Gregucci: "Sono ancora legato alla Salernitana"

"Io ho ancora un contratto con la Salernitana fino a giugno 2020". Raggiunto telefonicamente, Angelo Gregucci, però, non risponde con un 'no' secco alla domanda sul possibile ritorno sulla panchina dell'Alessandria. "Cercate di capire, c'è una società a cui sono legato contrattualmente, la mia è una posizione delicata".

Il nome del tecnico dell'impresa in Tim Cup è stato avvicinato ai Grigi: per lui sarebbe il terzo ritorno, dopo l'esperienza da giocatore e quella nel campionato 2015 - 2016. Dopo i Grigi i pochi giorni all'Inter con Mancini, poi sempre come secondo allo Zenit di San Pietroburgo e qualche mese in nazionale, prima della firma a Salerno, fino al 6 maggio 2019, ma legato ai granata fino a giugno 2020.

Alla Salernitana Gregucci era succeduto a Stefano Colantuono, altro nome avvicinato in queste ore alla panchina grigia.