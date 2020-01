“Il borghese gentiluomo” a favore dell'Aias

ALESSANDRIA – Fa tappa in città il Teatro Viaggiante di Stefano Micheletti con Il Borghese Gentiluomo di Molière, dopo innumerevoli repliche in giro per l'Italia. Uno spettacolo teatrale esilarante, colorato, vivace, avvolgente, al Teatro Alessandrino di via Verdi mercoledì 29 gennaio con due rappresentazioni: alle 16 (biglietto a 20 euro) e alle 21 (biglietto a 23 euro).

Lo spettacolo è a parziale favore dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici di via Galimberti con l'organizzazione di Palcoscenico1994.

Per acquistare i biglietti in prevendita tel 331 56987517 oppure pagina FB palcoscenico1994.