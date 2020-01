Ore 11.20: Angelo Gregucci dirige il primo allenamento

Ore 11.20: Angelo Gregucci inizia la sua terza avventura in grigio.

Oltre mezzora di incontro con la squadra prima di iniziare la rifinitura. Gregucci arriva alla Michelin alle 10.20, insieme al ds Fabio Artico. Il confronto occupa più tempo, ma c'è da guardarsi negli occhi prima di incominciare la strada insieme. Sul campo più lontano, non ci sono tifosi: i giocatori corrono, il nuovo tecnico osserva e, intanto, dialoga con Fabio Artico, e il calciomercato è uno degli argomenti.

C'è l'Olbia da affrontare, e domani in panchina Gregucci è pronto per un altro debutto, 38 anni dopo la prima volta da giocatore: era il 1982, quattro campionati, 114 presenze e 8 reti. Poi, alla 5a giornata della stagione 2015 - 2016, la prima esperienza da allenatore, quella della Tim Cup, ma anche di un percorso breve nei playoff.

Anche per lui c'è un capitolo da scrivere fino in fondo: quello che ha detto ai calciatori resta dentro allo spogliatoio, sicuramente Marco Martini gli racconterà il percorso fino ad ora. I due saranno al fianco domani in panchina: per l'ex attaccante l'avventura continua, il mister è alle prime righe del terzo atto della lunga storia in grigio. Senza rivoluzioni tattiche, ma certo gli ultimi due innesti del mercato saranno decisi insieme a lui: mancano sei giorni alla chiusura, una aggiunta in attacco e una in difesa le operazioni da definire, oltre ad un paio di partenze.