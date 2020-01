"Rigore dubbio, ma il Lecco ha osato di più"

LECCO - "Il rigore che ha sbloccato il punteggio, nel primo tempo, non mi sembra così limpido, anzi. Però il Lecco ha dimostrato di essere meritatamente secondo".

Dopo lo 0-2 esterno, Fabio Rebuffi, tecnico della Berretti dell'Alessandria, è sincero nella sua analisi. "Nel primo tempo abbiamo faticato a produrre gioco, un po' troppo contratti. Siamo andati sotto dal dischetto, al 40', e le perplessità sull'episodio restano. Meglio la seconda frazione, soprattutto nella fase centrale: abbiamo costruito, ci siamo presentati spesso in area, anche se, sono sincero, conclusioni pericolose non ne ricordo. Avremmo dovuto finalizzare meglio". Con i Grigi sbilanciati in avanti, alla ricerca del pareggio, al 34' il raddoppio del Lecco, su contropiede.

ALESSANDRIA: Marietta, Vilardi, Macchioni, Clerici (20'st Baldizzone), Facelli, Filip (49'st Di Carlo); Ghiozzi, Filippone (1'st Marchesi), Sidella, Andriolo (1'st Poppa), Gaetano (20'st Zeggio). All: Rebuffi