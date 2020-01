Evo Volley, il 13 è un bel numero

Il 13 è proprio un bel numero per Evo Volley, che festeggia il debutto degli sponsor Euromac Mix con la 13a vittoria in altrettante partite, 38 punti su 39 a disposizione conquistati, 7 in più della seconda, primato solidissimo per le ragazze di Ruscigni. Contro Cusio Sud Ovest Sport 3/1 (25/19, 25/14, 25/27 25/14), solo nel terzo equilibrio, prima e dopo dominio, con Furegato mvp, 23 punti per il talento alessandrino.

Nel girone B della serie C Novi incassa un'altra severa lezione, 0/3 contro Sole di San Martino El Gall (15/25, 17/25, 23/25), sempre più fanalino di coda, tutta l'andata senza un successo.

Nell'A non sta meglio Cantine Rasore Ovada, lei pure cenerentola, 1/3 contro Pallavolo Scurato, un accenno di reazione solo nel terzo set, ma non basta (19/25, 21/25, 25/20, 15/25). Troppo forte la viceregina Pizza Club Novara per Fortitudo Nuova Elva, che resta a secco, 3/0 per le padrone di casa (25/21 25/21, 25/17).

In C maschile Negrini La Bollente schiera già l'ultimo acquisto, Scarrone, passa in casa di Mercatò Alba: brivido iniziale, 25/19 per i langaroli, poi i termali salgono in cattedra, 18/25, 20/25 23/25. 1/3, e avvicinano il secondo posto, ora solo sopra di 1 punto. Nel B stecca in casa la Plastipol, Ceralterra Ciriè vince facile, 0/3, 13/25 19/25, reazione tardiva nel terzo, 26/28.

In D Zs Ch Valenza domina in casa dell'Isil Almese, 3/0 anche rapido e determinato, 20/25 20/25 17/25. Cade. invece, Evo Volley Tre Colli, nello scontro delle quarte con Nixsa Allotreb, 3/1 per le torinesi (19/25, 25/23, 25/14, 25/23)