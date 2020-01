Appuntamento in piazza: il Pd diventa ‘Passalacqua Dimettiti’

ALESSANDRIA - Non solo “Partito democratico”: Pd, stavolta, equivale a “Passalacqua Dimettiti”.

È un coro che si diffonde anche per iscritto, con la solita vetrina dei social, e che giovedì alle ore 18, davanti a Palazzo Rosso, si concretizzerà con una manifestazione, organizzata dai dem e anche dagli altri gruppi di opposizione (Movimento 5 Stelle, Lista Rossa, Moderati), in (quasi) contemporanea con la convocazione del consiglio comunale di Alessandria.

Nel mirino l’ormai popolare presidente della commissione Cultura, esponente di Forza Italia, monarchico convinto che, per giustificare la sua permanenza a Palazzo, ricorda di essere stato scelto democraticamente dall’elettorato (ma vedi un po’...).

Può allora il Pd cancellare quel che il popolo ha deciso? Evidentemente no, per Passalacqua. Che, ieri, in risposta all’annunciata manifestazione di dopodomani, e dunque alla richiesta di dimissioni, s’è impegnato a spiegare come può succedere di sbagliare ma, non per questo, si debba gettare la croce su un “peccatore” che, peraltro, si è scusato con chi di dovere.