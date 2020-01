Degrado case Atc. M5S: "La Regione deve 6 milioni"

ALESSANDRIA - «La Regione deve all’Atc Piemonte Sud (Alessandria, Asti e Cuneo) i fondi che gli spettano: 5,7 milioni di euro del Fondo sociale 2014-2018 e 2,5 milioni dei Programmi d’intervento in essere»: questo è quanto scoperto dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ivano Martinetti e Sean Sacco, che hanno presentato un ordine del giorno in consiglio regionale per chiedere alla giunta «di ripianare questi debiti entro l’esercizio 2020, in modo da permettere una adeguata presa in carico dei problemi manutentivi degli immobili Atc».

E lo stesso hanno fatto i consiglieri comunali alessandrini, Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo, a Palazzo Rosso.