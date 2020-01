La disabilità: un mondo che danza

ALESSANDRIA - Venerdì 31 gennaio alle 21 al teatro Ambra di viale Brigata Ravenna si terrà un convegno/spettacolo che si propone di aprire lo sguardo sulla disabilità nelle diverse forme ed espressioni e sulle problematiche ad essa connesse. La serata prevede le esibizioni degli allievi dell’Adsd Cuban Club Alessandria e dei maestri Marcello Nuzio, ballerino del programma Rai Ballando con le stelle e di Anna Martinova, e saranno un esempio di come potenzialità e difficoltà differenti, con strumenti e strategie che muovono dalla centralità della persona, dal valore che ognuno possiede in modo speciale e unico, divengano una risorsa per tutti.

La serata è dedicata in particolare alla disabilità intellettiva, che richiede tempo, energie, condivisione di conoscenze e sensibilizzazione per superare le barriere che si frappongono al cambiamento culturale. Si entrerà in questa consapevolezza attraverso il confronto con Giusy Versace, Capo Dipartimento Pari Opportunità di Forza Italia, atleta paralimpica e vincitrice del programma Ballando con le stelle, Nicole Orlando, campionessa mondiale di atletica paralimpica, Federica Sassaroli, attrice e numerosi operatori del mondo del sociale. Moderano la serata Erica Gigli e Nicola Abbinante. L’ingresso è libero.