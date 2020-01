"Togliete le multe alle macchine degli infermieri"

ALESSANDRIA - La scorsa settimana avevamo segnalato una ‘pioggia’ di sanzioni, nel piazzale Berlinguer, per i divieti di sosta a causa della partita infrasettimanale di serie C (Juventus-Novara di mercoledì scorso, ndr). Molti infermieri, avendo lasciato l’auto parcheggiata fin dalle prime ore del mattino, si sono così trovati, uscendo, la brutta sorpresa. E alcuni, addirittura, hanno dovuto andare a riprendersi il mezzo portato via dal carro attrezzi.

«Uscire da lavoro dopo una mattina in corsia a prestare assistenza ai pazienti, e non trovare più l’auto parcheggiata, sembra un paradosso, ma è quanto accaduto a diversi dipendenti dell’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’: conferma il sindacato Nursind.