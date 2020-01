Sandara lotta con la corazzata Piombino

"Siamo una società seria, con un progetto di valorizzazione dei giovani. Meritiamo rispetto. Non chiedo favori, ma rispetto sì". Claudio Vandoni è arrabbiato con la coppia di arbitri: Piombino passa al PalaCima, 57-65 su Fortituo Sandara, "e la forza dell'avversario non si discute. Però qualcuno mi deve spiegare perché noi, che abbiamo difeso 40 minuti a zona, abbiamo avuto solo 8 liberi, praticamente niente - insiste l'allenatore di Alessandria - e Piombino, che ha difeso a uomo per tutta la gara ne ha avuti 20. Ho visto non fischiare irregolarità che neppure nelle partite di minibasket sarebbero ammesse".

Confessa, Vandoni, di aver chiesto l'autorizzazione a lasciare il campo. "Ho spiegato all'arbitro che lo facevo per evitare un tecnico per protestare contro certi fischi. Non mi ha autorizzato, sono rimasto al mio posto, ma non posso non segnalare".

La partita. Padroni di casa con il lutto per Kobe Bryant. Fortitudo inizia decisa, avannti 4-0, Piombino fatica a trovare canestro: quando lo trova la gara è in equilibrio, 13-17 dopo 10'. Il quintetto di casa prova a scappare all'inizio del secondo: sorpasso sul 21-19, poi avanti 24-21 e 27-24. I toscani rientrano, il canestro del 29-32 quando i 24 secondi sono scaduti, ma per gli arbitri è regolare.

All'inizio del terzo periodo il break di 11-0 per gli ospiti, 31-43, sembra consegnare di nuovo la gara alla Solbat, ma Sandara risponde, 7-0 costruito da Zampogna e Paoli, 38-45 e poi 41 -47 con l'unico canestro (da 3) di Lemmi. Prima dell'ultima pausa ancora una accelerazione degli ospiti, 41-51. Piombino allunga ancora, 43-56, gli alessandrini si riportano sotto, 47-56, ma nel momento della rimonta perdono, per 5 falli, prima Zampogna e poi Legnini (in campo con una fasciatura alla mano destra, taglio profondo ieri, ma il giocatoe non ha voluto punti per essere in campo). Sul 53-62, la seconda bomba di Paoli (20 punti per lui, migliore in campo) riporta Fortitudo a -7, 55-62 e poi 57-64, ma non c'è più tempo per recuperare.

FORTITUDO SANDARA - SOLBAT PIOMBINO 57-65

(13-17, 29-32, 41-51)

Fortitudo Sandara: Gay 5, Bellachioma, Lemmi 3, Zampogna 11, Serafini 13, Gallizzi, Pavone 5, Legnini, Paoli 20. Ne: Grossholz, Sperduto. All.: Vandoni

Piombino: Riva, Iardella 7, Procacci, Persico 7, Molteni 3, Mazzantini 24, Bianchi 4, Rliantonio 5, Sodero 15. Ne: Pistolesi. All.: Andreazza