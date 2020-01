Gonnelli al fotofinish? Si può

Il colpo dell'ultima ora può essere Lorenzo Gonnelli: il difensore centrale, 26 anni, arriva dal Livorno, in questo campionato 13 presenze in B. In rosa dalla stagione 2014 - 2015, prima due anni al Pontedera, ma anche il settore giovanile nell squadra della sua città.

Per un difensore che arriva, uno che esce: Giuseppe Agostinone, assente all'allenamento di questa mattina, è stato ceduto a titolo definitivo al Lecco, dove ritroverà l'allenatore Gaetano D'Agostino.

Cambia l'orario della gara Como - Alessandria, 9a giornata, turno infrasettimanale, programmato per il 26 febbraio. La partita, in calendario alle 20.45, è stata anticipata alle 18.30 per esigenze televisive, perché sarà trasmessa in diretta su RaiSport.