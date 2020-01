"La nostra gente ora ci chiede unità"

ALESSANDRIA - Quella di Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera, è una delle voci parlamentari più ascoltate. Dal centrosinistra, come è normale che sia, ma anche dal centrodestra, che ne stima le doti di lucido analista. Politico e non solo.



Archiviate le Regionali e la vittoria in Emilia Romagna, è stata annunciata dal governo la data del referendum sul taglio di deputati e senatori: si voterà domenica 29 marzo, la prima data utile possibile. Riflessi possibili sull’amministrazione Conte? «Non credo - risponde Fornaro - Anzi, la scelta stessa di accelerare di fatto allontana, casomai ci fossero state, tentazioni di elezioni anticipate. L’esito della consultazione, peraltro, ad oggi appare scontato e non credo possa avere impatto sugli equilibri politici: al contrario, potrebbe essere una sorta di assicurazione sulla legislatura».

