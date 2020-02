Otto occasioni, solo un pareggio

L'appuntamento con la prima vittoria nel 2020 è ancora rimandato per la Berretti dell'Alessandria. Con il Como botta e risposta in cinque minuti, nel primo tempo: vantaggio grigio al 30' con Andriolo, la risposta dei lariani al 35' con Corbetta. "Rammarico? Tanto, perché non si possono creare otto occasioni, tra primo e secondo tempo - sottolinea l'allenatore, Fabio Rebuffi - e non riuscire a concertizzarne neppure una, anche a tu per tu con il portiere".

Vicini alla rete due volte Sidella, addirittura tre Poppa e poi Filip e, ancora, Andriolo, "nel finale, soprattutto, anche il Como ha costruito, per fortuna senza finalizzare, e ha rischiato di vincere. Sul piano del gioco le due squadre hanno espresso molto, ma conta essere più freddi e lucidi sottoporta".

ALESSANDRIA: Marietta, Vilardi, Macchioni, Clerici, Di Carlo, Marchesi (24'st Baldizzone), Ghiozzi (24'st Zeggio), Filip, Sidella, Andriolo (14'st Poppa), Gaetano. All.: Rebuffi