Autosped si arrende all'overtime

Non bastano 40 minuti di grande intensità. Non basta una risposta da squadra alla partenza lanciata di Albino. Non basta super Podrug, giocatrice che a 41 anni ha la stessa energia di una ragazzina, lo stesso piacere di stare in campo e cercare il risultato con tutto il suo talento. All'overtime Autosped si deve arrendere, 75-71 per Fassi in una delle migliori prestazioni delle giraffe.

Unico rammarico: qualche errore di troppo nei liberi e, anche, un po' di energia in meno rispetto alle padrone di casa proprio nel momento cruciale. Solo nel primo quarto Castelnuovo fatica e concede 23 punti alle bergamasche (23-16): sembra l'inizio di una partita di fatica e poco redditizia e, invece, dal secondo quarto è una rincorsa condotta anche con personalità. All'intervallo lungo il distacco è quasi dimezzato, 39-35, dopo 30' è parità assoluta, 48-48. Che non cambia nell'ultimo parziale, 64-64. Si va all'overtime: Albino ne ha di più e lo mette sul parquet. E vince, 75-71, con un po' di rammarico. Super Podrug, doppia doppia per lei, 21 punti e 10 rimbalzi. Altre tre in doppia cifra: Claudia Colli recuperata dopo l'infortunio in settimana alla caviglia, 20 punti, e poi Albano 15 e Bonvecchio 11. Una prestazione da cui ripartire.

ALBINO - AUTOSPED 75-71 dts

(23-16, 39-35, 48-48, 64-64)

Albino: Mandelli 7, Laube, Baiardo 21, De Gianni 13, Grudzien 14, Rizzo 16, Birolini, Peracchi 2, Gionchilie, Locatelli 2. Ne: Mbengue, Panseri.

Autosped: Repetto 1, Claudia Colli 20, Bonvecchio 11, Alvano 15, Podrug 21, D'Angelo, Pavia 3, Carolina Colli, Serpellini, Bernetti. Ne: Corradini, Bracco