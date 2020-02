Zero in tutto. Il pari è anche troppo

ALESSANDRIA - La mano di Gregucci? Non si vede. Solo un grande caos. Squadra più alta? Nell'immaginazione. Squadra che gioca per vie centrali? Mai. Squadra che prova ad andare sulle fasce? Sempre raddoppiata, se non triplicata. Il pareggio (0-0) sta stretto alla Pianese, che almeno due volte tira in porta e impegna Valentini. I Grigi mai. Persino il tecnico, alla fine, urla "Sveglia": ad una Alessandria addormentata e per niente bella. Anzi brutta: un fantasma. Serve un altro atteggiamento.

LE SQUADRE

Nella sua prima vera in panchina Gregucci conferma il 3-5-2. Deve rinunciare, però, a Eleuteri, per un problema fisico. Nella linea di difesa Sciacca preferito a Prestia. Play è Suljic, Casarini e Di Quinzio i due interni. Pianese con gli ultimi acquisti Latte Lath, Pedrelli e Polvani inizialmente in panchina, come gli innesti dei Grigi, Martignago e Gonnelli.

LA PARTITA

DopouUn quarto d'ora di nulla la grande occasione è per la Pianese: Rinaldini, dal limite, fa volare Valentini per togliere palla dal sette. Niente di più fino al fischio finale dei primi 45': per i Grigi non una sola conclusione nello specchio della porta, Vitali inoperoso. Soprattutto, grande confusione nella testa, che si traduce in una prestazione impalpabile e inconsistente, il centrocampo consegnato agli ospiti.

A inizio ripresa provvidenziale la chiusura di Celia su Rinaldini (9'). Al 19' Latte Lath, appena entrato, resiste all'intervento di Cosenza, e gira due metri alto. Al 23' ancora lui ad impegnare Valentini,che alza sulla traversa il colpo di testa.Dalla Nord si alza il coro "Vogliamo un tiro in porta". Dentro anche Martignago, per Arrighini completamente assente, e Prestia, per Cosenza che esce zoppicando. Accenno di pressione, ma senza esito. Dopo 5' di recupero solo fischi: meritati. Purtroppo. Il presidente Di Masi resta in tribuna a guardare il campo.

Alessandria – Pianese 0-0

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza (28'st Prestia), Sciacca; Gilli (1'st Cleur), Casarini (20'st Castellano), Suljic, Di Quinzio (10'st Gazzi), Celia; Eusepi, Arrighini (28'st Martignago). A disp: Crisanto, Chiarello, Sartore, Gerace, Gjura, M'Hamsi, Gonnelli. All: Gregucci

Pianese (3-5-2): Vitali; Gagliardi, Cason, Dierna; El Kaouakibi, Figoli, Regoli, Catanese, G.Benedetti (14'st Perelli); Manicone (14'st Latte Lath), Rinaldini (44'st Montaperto). A disp: Fontana, Seminara, Vavassori. L.Benedetti, Sarini, Polvani. All: Masi

Arbitro: Luciani di Roma1

Assistenti: D'Apice e Somma di Castellammare di Stabia

Note: Giornata nebbiosa, terreno in condizioni discrete. Spettatori: 1350 circa. Ammoniti: Eusepi, Rinaldini per gioco falloso, Regoli per proteste. Angoli: 3-3. Recupero: pt 0', st 5'