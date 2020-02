'Io ci sono': i commercianti promuovono la città e le loro attività

OVADA - Un efficace video quello realizzato come caso studio per l’Hub Sviluppo di Coworking della Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato dalla Fondazione SociAL, per il Comune di Ovada (partner del progetto) e per l'associazione Vivi Ovada e Ovadese, a sostegno di commercianti ed economia locali.

In pochi secondi sfilano parrucchieri, baristi e ristoratori, oculisti, edicolanti, tabaccai ed altri negozianti che, qualcuno anche in maniera molto simpatica, lancia lo spot 'Io ci sono'. Questa la frase magica per invitare a vivere la città di Ovada, con le sue attività e le sue eccellenze economiche. Il video è prodotto da Dream Vision.