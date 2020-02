Omicidio e truffa: i coniugi Vincenti vanno alla sbarra

ALESSANDRIA - Per la Procura di Alessandria non ci sono dubbi: per la morte dei Vigili del Fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido e il ferimento di Giuliano Dodero (caposquadra), Luca Trombetta e del carabiniere Roberto Borlengo, sono responsabili Giovanni (Gianni) Vincenti e la moglie Antonella Patrucco.

Lui è rinchiuso nel carcere di Ivrea, una struttura idonea all’assistenza psicologica e psichiatrica, lei è libera.

La Procura ha chiesto il giudizio immediato: le ipotesi d’accusa vanno dall’omicidio doloso plurimo alle lesioni volontarie, dal crollo doloso alla truffa all’assicurazione, fino calunnia (nei confronti del vicino di casa). Il processo si dovrebbe celebrare davanti alla Corte d’Assise: per reati che contemplano l’ergastolo, la nuova legge non prevede che gli imputati possano scegliere il rito abbreviato.