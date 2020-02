"Pca, nessun premio dopo la cessione agli americani"

BASALUZZO - «Altro che premi da 5mila a 25 mila euro. Noi non abbiamo visto neanche un centesimo»: Renato Piana, da 37 anni lavora alla Pca - Prodotti chimici alimentari, l’azienda di Basaluzzo che nel 2008 è stata venduta al gruppo Ice. Quando sui giornali ha letto che la famiglia Bartoli avrebbe ricompensato i dipendenti con una ricca gratifica ne è stato felice. Peccato che poi i soldi non siano arrivati. «A breve avremo un incontro chiarificatore sulla vicenda», dice Piana a nome dei colleghi della Rappresentanza sindacale unitaria.

Da pochi giorni, infatti, alla Pca è stata eletta la nuova Rsu. A vincere è stata la Uil con lo stesso Piana e Raffaele Adinolfi, seguita dalla Cisl (Stefano Gabriele e Kennet De Kerpel) e dalla Cgil (Riky Bisio e Pierpaolo Ponta). Piana è il veterano della compagine: è stato per trent’anni nella Rsu. «Qui non ci sono mai stati grossi problemi sul fronte sindacale - ricorda - Anche se con i Bartoli qualche tensione in più l’abbiamo avuta».