Quattro patenti ritirate dalla Stradale nell'Alessandrino

ALESSANDRIA - Nell’ultimo fine settimana le pattuglie del Distaccamento della Polizia Stradale di Acqui Terme sono state particolarmente impegnate. Servizi mirati nell'hinterland del capoluogo alessandrino che hanno consentito di fermare e procedere alla contestazione di "guida notturna in stato di ebbrezza" nei confronti di un trentenne e di un quarantottenne, entrambi residenti ad Alessandria. Al trentenne, al quale sono stati riscontrati valori quattro volte superiori al limite, è stata sequestrata l'auto.

Inoltre i poliziotti del Distaccamento acquese, nel centro abitato di Ovada, hanno fermato un cinquantasettenne alla guida di una Fiat 500 risultato in stato di ebbrezza alcolica, con valori anche in questo caso vicini al quadruplo del valore consentito dalla legge. Per tutti è stato disposto il ritiro della patente di guida e nei casi più gravi è stato disposto anche il sequestro dell'autovettura.

Infine, un giovane Ovadese di 24 anni, è stato trovato alla guida di una vettura in condizione di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Anche nei suoi confronti si è proceduto al ritiro della patente di guida.