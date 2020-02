Forza Nuova presenta l’ex prete di Ozzano

CASALE MONFERRATO - Un ex prete, le bandiere nere e una commemorazione. Non sono gli ingredienti di un romanzo ma gli elementi di una storia che andrà in scena domani a Casale. Alle ore 15, infatti, gli attivisti di Forza Nuova di Piemonte e Valle d’Aosta si sono dati appuntamento alla lapide dedicata alle vittime delle Foibe in viale Giolitti per celebrare anzitempo il Giorno del Ricordo.

Sull’iniziativa le opposizioni hanno manifestato contrarietà e dissenso, sia all’interno del Consiglio comunale che fuori. Il sindaco Federico Riboldi ha spiegato che «la manifestazione è autorizzata dalla Questura, il Comune non ha potere - per poi meglio specificare - Casale è una città democratica che crede nei valori della Costituzione. Invito i cittadini, in occasione di tutte le feste nazionali, a partecipare alle commemorazioni ufficiali del Comune che non prevedono bandiere di parte e che riuniscono la comunità intera».