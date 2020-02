‘Piccoli cantieri’, in provincia 9,9 milioni per tutti i 188 Comuni

ALESSANDRIA - Nuova tranche di risorse per il piano ‘Piccoli cantieri’ dei Comuni italiani, avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020: tutte le realtà coinvolte avranno a disposizione 500 milioni di euro all’anno - fino al 2024 - per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili con procedure veloci.

La misura, fortemente voluta dall’Ance - Collegio costruttori edili ed affini della provincia di Alessandria, si è rivelata un valido strumento per accelerare gli investimenti: nel corso dello scorso anno, infatti, la spesa per interventi utili ai cittadini è aumentata del 16%.

Quest’anno, per i 188 Comuni della provincia di Alessandria, è disponibile un contributo statale pari a 9 milioni 940mila euro, da destinare a interventi non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale.