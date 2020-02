Derby alla Nuova Boccia. Che risale la classifica

Un derby degno di questo nome, avvincente ed entusiasmante. Con un buon pubblico sulle tribune, anche il presidente delle Federbocce regionale Claudio Vittino.

Vince la Nuova Boccia, al fotofinish, 12-10 su La Familiare, e la classiufica torna a sorridere ai padroni di casa. Iniziano meglio gli ospiti, con Ferraris - Prando, 10-6 su Pavan - Vergnano. Pareggio immediato: Borella - Della Piazza non danno scampo a Ressia - Piccardo, 11-0. La Familiare di nuovo avanti con Gatti nell'individuale, 11-5 su Mometto, ma è parità con la terna Fossati - Torta - Romeo, 9-5 su Pozzi - Borsari - Pasquin. Nuova Boccia avanti dopo il progressivo, vinto da Rosso su Guido, 32-24. Un successo per parte nel tiro di precisione: Torta per la Nuova Boccia, 18-7 su Piccardo, Ferraris per La Familiare, 21-12 su Borella.

Parità (8-8) dopo la terza coppia, vinta all'ultimo tiro da Ferraris - Pasquin, 9-8 su Rosso - Borella. Ma la Nuova Boccia è pronta per l'allungo decisivo: con la coppia Fossati - Della Piazza, 10-8 su Pozzi - Gatti, e con Torta nell'individuale, 11-4 su Borsari. Ininfluente il successo della terna Ressia - Piccardo - Prando, 10-7 su Mometto - Saini - Pavan: serve solo alla Familiare per accorciare.

Sugli altri campi Centallese - Marene 14-8, Veloce Club - Enviese 13-9, Forti e Saini - Aostana 8-14. Centallese comanda con 16 punti, poi Veloce Club con 12, Aostana e Forti e Sani con 11, Enviese e Nuova Boccia con 10, La Familiare e Marene con 9.

In Prima Categoria, nel girone C, San Candido ha riposato, ma resta al comando, anche se Silpa ora è ad una sola lunghezza.