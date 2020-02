"Voglio guerrieri, non gente che non lotta"

"Voglio dei guerrieri". Richiesta esplicita di Angelo Gregucci. A Gorgonzola, a parte un po' Gazzi (alla sua maniera) nella ripresa, Gonnelli e Prestia a tratti, e Chiarello, non si sono visti. E non è la prima volta. "Dobbiamo metterci in testa che in questa categoria serve un altro spirito, da combattimento. Serve altra sostanza", insiste il tecnico. Ma facciamo in fretta a trovare ciò che manca, perché di figuracce come quella di Gorgonzola, e come i pareggi con Olbia e Pianese, sono stanchi tutti e dovrebbero esserlo per primi i giocatori, se tengono davvero a questa maglia.

"La squadra deve combattere, dare di più, allenarsi di più. Quanto stiamo facendo non basta". Dunque lavoro, e non chiacchiere.

"Voglio combattenti, non gente che perde contrasti, che affronta passivamente le situazioni. Serve gente che lotta - insiste Gregucci - e noi, in questo momento, non siamo al massimo". La realtà è che i Grigi sono ben al di sotto del minimo.