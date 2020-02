Cuspo Basket non si ferma più: settima vittoria consecutiva

SPORT - Continua il momento positivo degli Aironi. La squadra universitaria supera Langheting Alba 77-62 e ottiene la settima vittoria consecutiva. Match sotto controllo per tutti i 40 minuti. Si entra così nella settimana clou di questa regolar season: domenica sera gli Aironi saranno ospitati dai Delfini Carmagnola, diretta inseguitrice dei bianco-azzurri, 2a in classifica a quota 22 punti. La classifica deve darci consapevolezza dei nostri mezzi ma non ingannarci!”.

CUSPO: Luccisano 2, Marchino, Caracci 10, Barberis 3, Montano 7, Crozzolin 11, Raselli 2, Meardi 11, Botti 5, Caruzzo, Conficoni 4, Campi 22. All.re Panati Dir. Longhini



RUGBY

Amichevole Seniors vs Stade Valdotaine Rugby

Gli Aironi hanno scelto di confrontarsi in amichevole con una compagine di categoria superiore di C1 per imparare da chi ha più esperienza. È stato un allenamento senza risultato ma che alla fine è servito per ‘scaldarsi’ in vista degli incontri di campionato, per alzare ritmo e livello. Hanno provato situazioni di gioco diverse ed affinato alcuni aspetti sul campo. E’ stato un allenamento molto produttivo, che probabilmente verrà ripetuto a campi alterni.



Black Herons

Under 16 vs Collegno

Dopo un avvio positivo i Black Herons hanno subito la rimonta degli avversari (25-49).

Under 14-Chieri

L'unione con gli amici del Chieri non è bastata per esprimere un gioco incisivo sul campo dei ferrovieri. La squadra, pur mostrando buone trame di gioco in attacco ad inizio partita, smette di giocare di squadra dopo la prima meta subita.



Prossimi appuntamenti

Nel fine settimana la sezione sarà impegnata con l'organizzazione, al Centro Sportivo CUSPO di Casalbagliano, del concentramento U12 il sabato e di quello U6-8-10 la domenica. Per la squadra Seniores trasferta a Saluzzo.