Lu e Cuccaro ‘comuni amici ma divisi’: si può tornare indietro?

LU E CUCCARO - Per un mesetto tra il passaparola e il girare 'di casa in casa', oltre alle informazioni che saranno visibili a tutti grazie ai volantini affissi per le strade del comune di Lu e Cuccaro Monferrato, prende avvio una 'raccolta firme' per una petizione da presentare alla Regione Piemonte.

L'idea è quella del Comitato del 'No' di Cuccaro - attivo già dal 2018, anno in cui si è tenuto il referendum consultivo nei due paesi per votare la fusione in un unico Comune, istituito ufficialmente il 1 febbraio 2019 - che torna alla carica per vedere se è possibile tornare indietro.

"Cuccaro Monferrato e Lu: due comuni amici, ma divisi" recita il volantino. "Vogliamo tornare indietro? Insieme ci possiamo provare!".