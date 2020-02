«Non solo carri...» dai giardini fino al Cristo

ALESSANDRIA - «Ci sono tante ‘prime’ nel Carnevale 2020 di Alessandria: è la prima volta che si parte dal centro, dai giardini e viale della Repubblica - dove ci sarà animazione già dalla mattinata di domenica 16 febbraio - per arrivare al Cristo (corso Acqui e piazza Ceriana), dove ci saranno le bancarelle. Ma è anche la prima volta che questa manifestazione verrà trasmessa in diretta televisiva in tutto il Piemonte, sul canale 654 del digitale terrestre di Radio Gold»: con questo entusiasmo è stato illustrata da Stefano Venneri, presentatore e organizzatore insieme a Roberto Mutti dell’associazione ‘Attività e Commercio di corso Acqui’ e al Comune, la festa di Carnevale, che quest’anno «accomuna una città, grazie all’unione delle forze per offrire ad Alessandria un ‘Signor Carnevale’» come specificato dal vicesindaco Buzzi Langhi e dall’assessore alle Manifestazioni, Fteita.