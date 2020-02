Rfi, 8 milioni per quattro sottopassi?

ALESSANDRIA - Rfi è pronta a investire 8 milioni di euro per sostituire quattro passaggi a livello attualmente presenti al rione Cristo con altrettanti sottopassaggi: questo, grazie a un’interlocuzione con l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini. Gli attraversamenti interessati sono quelli di via della Moisa (linee Alessandria-Savona e Alessandria-Ovada), strada Casalcermelli (Alessandria-Cantalupo, foto) e Provinciale 244 (ex fabbrica del sapone).

«I lavori saranno completamente autofinanziati da Rfi - spiega Barosini - e prevedono come onere per l’amministrazione la realizzazione dello studio di fattibilità. In particolare, l’intervento su via Casalcermelli sarà significativo: un recente studio sui volumi di traffico ha evidenziato, infatti, che nei periodi di punta passano dai 400 ai 500 veicoli all’ora, senza contare un 30% di mezzi pesanti. I lavori sono in fase avanzata e nei prossimi mesi, salvo imprevisti, partiranno i cantieri».