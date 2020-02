“State of play”: alla rassegna 'Diritto di cronaca' il film di Macdonald

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento per il ciclo Diritto di cronaca: mercoledì 12 febbraio alle 20,45 nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza De André si terrà la proiezione del film di Kevin Macdonald State of Play (2009). Conduttori: Alberto Marello, direttore de Il Piccolo e AlessandriaNews e Barbara Rossi, critico cinematografico.

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’Associazione Cultura e Sviluppo, la Federazione Italiana Cineforum, ha organizzato quattro appuntamenti di riflessione e approfondimento sui grandi temi del giornalismo e della comunicazione.

Gli incontri, aperti al pubblico, sono riconosciuti per la formazione professionale dell’Ordine dei Giornalisti. L'ingresso è libero. Ogni proiezione viene introdotta e commentata da un giornalista e da un critico cinematografico o un esperto della tematica affrontata, con dibattito a seguire.

L'ultimo appuntamento della rassegna si terrà l'11 marzo con la proiezione di A Private War (Matthew Heineman, 2018) alla presenza della giornalista Mimma Caligaris e di Barbara Rossi.