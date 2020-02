Gara per un nuovo ‘Vista Red’: «Attivo dalla seconda metà dell’anno»

ALESSANDRIA - È un incrocio molto pericoloso «teatro di sinistri stradali anche mortali, due negli ultimi dieci anni» - come si legge nella determina dirigenziale a firma del comandante vicario della Polizia Municipale Alberto Bassani - quello tra spalto Gamondio, via Don Luigi Orione e corso IV Novembre (all’altezza di ‘Kimono’ per intendersi, ndr).

A fine gennaio si sono conclusi tutti i lavori di messa a norma dell’impianto semaforico e anche della viabilità in quella intersezione stradale che coinvolge ben 12 corsie. «Un incrocio che era già stato oggetto di attenzione - spiegano il comandante e l’assessore comunale Monica Formaiano - ma che andava sistemato, prima di poter pensare di attivare lì un impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche (come quello tra via e spalto Marengo) e di passare quindi ad una azione di controllo».