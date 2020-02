Playoff, dal 1° maggio le prime sfide

Cinque giorni dopo la fine del campionato inizieranno le sfide dei playoff.

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario: già il 1° maggio il primo turno della fase interna per ogni girone, in casa della meglio piazzata. Le due vincenti si sfideranno il 5 maggio per qualificarsi al tabellone nazionale.

Dagli ottavi di finale doppia andata e ritorno: gli ottavi domenica 10 e mercoledì 13 maggio; i quarti domenica 17 e mercoledì 20. Semifinali domenica 24 e giovedì 28. La finale per l'ultimo posto per la B martedì 2 e domenica 7 giugno. Playout il 9 e il 16 maggio.