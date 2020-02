Pullman contro camion, incidente alla rotonda

NOVI LIGURE — Scontro tra un pullman e un camioncino oggi in piazza della Repubblica, a Novi Ligure. Verso le sei del pomeriggio, un mezzo della compagnia Flixbus e un autocarro si sono scontrati mentre percorrevano la rotonda. Nessun danno per gli occupanti dei due veicoli. Anche i passeggeri del pullman sono scesi tutti incolumi.

L'incidente, avvenuto all'ora di punta in uno dei luoghi nevralgici per il traffico cittadino, ha immediatamente avuto ripercussioni sulla viabilità. L'intervento della polizia municipale ha permesso la rimozione dei mezzi in tempi rapidi.