Arredo Frigo, tre punti d'oro

"Una grandissima prestazione, un successo mai in discussione. Avevo chiesto alla squadra una prova importante, le ragazze mi hanno accontentato". Claudio Valnegri, ds e patron di Arredo Frigo Makhymo Acqui, è felice, 3/0 a Prochimica Biella, successo fondamentale nella corsa alla salvezza nel girone A della B1.

Dominio acquese, parziali molto netti. Primo set in equilibrio fino al 13/13, poi giocate vincenti e qualche regalo delle avversarie permette alle termali di allungare, 20/13 e poi chiude, 25/18, con i punti di Giardi, Cicogna e Rivetti. Un po' di fatica in avvio di secondo quarto, ma dal 7/11, con capitan Mirabelli in battuta, Acqui torna avanti 13/11. Nuova parità sul 13, poi ancora Giardi e Rivetti, e Pricop spingono la squadra di Marenco al 2/0, ancora 25/18.

Nel terzo il break decisivo sul 14/12, con Cicogna: 20/12 e Biella getta la spugna, un solo punto prima del 25/13 che chiude i conti e dà punti, classifica,morale e fiducia.