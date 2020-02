Carnevale, oggi il corteo dai giardini fino al Cristo

ALESSANDRIA - Tutto pronto per il Carnevale Alessandrino 2020, che questo pomeriggio unirà per la prima volta il centro città al quartiere Cristo grazie all’impegno del Comune, dell’associazione Attività e Commercio di Corso Acqui, di Amag e Alegas. Una festa, tra l’altro, che a partire dalle 14.30 sarà trasmessa anche in diretta in tutto il Piemonte su Radio Gold Tv (canale 654 del digitale terrestre e sul sito www.radiogold.it).

Le attrazioni per i più piccoli già alle 10 in viale della Repubblica, ai giardini pubblici, dove inizieranno ad arrivare i carri e dove saranno presenti gonfiabili e stand, con animazione dell’associazione Linguadoc di Torino. Alle 14.45, quindi, via al tradizionale corteo, che vedrà anche la presenza del Gruppo comunale di Protezione civile, dei volontari della Polizia municipale, dei Bersaglieri, di Castellazzo Soccorso e dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri Onlus - Castellazzo Bormida.

In ordine, sfileranno - attraverso viale della Repubblica, via Savona, cavalcavia, via Carlo Alberto e corso Acqui fino a piazza Ceriana - Tecnocasa Alessandria Carneval, Banda musicale Città di Alessandria ‘Cantone’, Majorettes ‘Silver’ di Villanova d’Asti, Soms e Comitato Carnevale Acqui Terme con ‘Gruppo con re e regina Sgaientò con corte reale e maschere’, gruppo a piedi scuola primaria ‘Ferrero’ con ‘Differenziamoci, il riciclo dei rifiuti’, gruppo a piedi scuola dell’infanzia ‘Sabin’ con ‘Cartoons’ (i bimbi si inseriranno nel corteo sul cavalcavia), Oratorio di Mirabello con il carro ‘Mirabè Constructions’, gruppo a piedi ‘I pirati Jack Sparrow e la piratessa’, sezione Avis Sale con il carro ‘Goccia Rossa’, sbandieratori dell’Associazione Aleramica con il gruppo a piedi a tema ‘I Cuochi’, 500 in maschera a tema ‘Le Befane’, palestra Yume Alessandria con il gruppo a piedi ‘Il clan del loto arancio’, Oratorio Campanone San Salvatore Monferrato con il carro ‘Il Campanone di San Salvatore’, Oratorio Don Bosco con il gruppo a piedi ‘La carica dei 101’, Oratorio Campanone San Salvatore Monferrato con il gruppo a piedi ‘I cattivi Disney’, Cissaca - Punto D con il gruppo a piedi ‘La band del Punto D On The Road’, Oratorio Campanone San Salvatore con il carro ‘La torre di San Salvatore e Pro Loco di Sezzadio con carro e gruppo a piedi ‘Il circo vintage di Sezzadio’.



Tra corso Acqui e piazza Ceriana - dove alle 17 Gianni Pasino leggerà la Businà (con riferimenti al consigliere Carmine Passalacqua), seguita dalle premiazioni di carri e gruppi - vetrine a tema, negozi aperti, stand, giochi e bancarelle. Per il 18esimo anno di fila, sarà il dj Stefano Venneri a presentare la manifestazione e a guidare gli alessandrini nell’arco del pomeriggio.