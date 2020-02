Evo Volley e Novi, il turno delle prime volte

NOVI LIGURE - E' la serata delle prime volte: a Novi le ragazze di Gombi rompono un digiuno che durava da inizio stagione e piegano il Gaglianico Volley restituendogli il 3-2 dell'andata. 25-18 22-25 26-28 26-24 e 15-7 i parziali di una gara tirata e giocata fino all'ultimo pallone che non cambia il campionato delle novesi ma restituisce loro un po' di fiducia in vista dei prossimi impegni. A Savigliano, sul campo della quinta in classifica, il tiebreak è fatale all'Evo Volley che conosce la seconda sconfitta stagionale, la prima in campionato: avanti due set le ragazze di Ruscigni si fanno rimontare fino a perdere di misura anche il quinto parziale (18-25 22-25 25-19 25-23 15-13). In classifica però cambia poco o niente, perché solo il Bonprix Teamvolley vince e si porta a cinque lunghezze mentre Almese incappa anch'essa in una sconfitta 2-3 a San Mauro Torinese.

Negli altri gironi, tutto più regolare: la Fortitudo Nuova Elva regola 3-0 (25-22 25-18 25-19) il Montalto Dora, Ovada cede in casa con il Villafranca con il medesimo punteggio e parziali 12-25 17-25 19-25. Fra i maschi la Negrini travolge 3-0 in trasferta il Cus Torino (20-25 13-25 26-28) lottando solo nell'ultimo parziale e mantenendo il secondo posto in classifica con distacco dimezzato dal Pavic che riposava, la Plastipol si illude vincendo il primo set con Cuneo vicecapolista ma poi cede 1-3 (25-20 22-25 25-27 15-25).

In serie D, La Zs Ch Valenza regola con un netto 3-0 (25-9 25-18 25-19) il San Rocco Novara, ma Gavi non riesce a fermare la corsa dell'altra capolista Bellinzago che resta affiancata alle orafe dopo la vittoria 3-1 (25-21 23-25 25-19 25-21) nella prima partita delle ragazze di Volpara al "PalaCima". Vittoria al tiebreak per la Cetip/Makhymo sulla Pallavolo Torino (21-25 25-21 21-25 33-31 15-9) con doppia rimonta e quarto set maratona, la Novi Pallavolo U22 osservava il turno di riposo.