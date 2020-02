Bar Degio, la Polizia ordina la chiusura per 90 giorni

ALESSANDRIA - Il 14 febbraio scorso la Polizia Amministrativa della divisione Pasi della Questura ha notificato alla titolare del “Bar Degio”, di via dei Guasco numero 44, il decreto del Questore che dispone la chiusura del locale per 90 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

Un provvedimento di particolare gravità temporale è stato adottato anche a seguito dell’intervento, effettuato l'8 febbraio scorso, dalle Volanti insieme ai Vigili del Fuoco, nel corso del quale è stato riscontrato che il locale risultava saturo di monossido di carbonio sprigionato da un generatore portatile di corrente malfunzionante, tanto da rendere necessario il trasporto della titolare F.D., intossicata dal gas, all'ospedale.

Il bar era anche destinatario di una ordinanza dirigenziale del Comune di Alessandria (notificata il 7 febbraio), con la quale, fino al sanamento di rilevate irregolarità, si faceva divieto alla titolare di proseguire l’attività di pubblico esercizio nonché la somministrazione di alimenti e bevande, risultando. L'ordine era stato disatteso.

Il “Bar Degio”, già da tempo all’attenzione della Polizia, risultava essere stato destinatario del provvedimento ex articolo 100 TU.L.P.S emesso dal Questore di Alessandria: il 29 ottobre scorso si disponeva la chiusura del locale per la durata di 7 giorni. Il provvedimento era stato adottato a seguito di numerosi interventi effettuati dalle Forze di Polizia in cui era stata accertata la costante presenza di numerosi pregiudicati per diverse tipologie di reati, sia contro la persona e il patrimonio che inerenti alla normativa sugli stupefacenti.